بعد إقامة العدوي صلاة الجمعة بالمخالفة.. وزير الأوقاف: خيانة وطنية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن من يعرِّض حياة الناس لخطر محقق عمدًا بالمخالفة لتعليمات الجهات المختصة ينبغي أن يحاكم بتهمة الخيانة الوطنية، سواء أكان قد جمعهم لصلاة جمعة أم جماعة أم غير ذلك.

وأوضح الوزير، في بيان له، أن الله (عز وجل) ينزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فمن لم تصلحه الحكمة والموعظة الحسنة، يقومه القانون الرادع.

وتلقى الخط الساخن لغرفة كليات وزارة الأوقاف، أول بلاغ اليوم الجمعة، ضد الداعية السلفي مصطفي العدوي والذي خالف تعليمات الوزارة، الخاصة بتعليق صلاة الجماعة والجمعة وغلق المساجد.

وأكد البلاغ أن الداعية السلفي تحايل على قرارات الدولة وأقام صلاة الجمعة داخل منزله الكبير بمنية سمنود بمحافظة الدقهلية، حيث يوجد بداخله مصلى، وشارك العدوي صلاة الجمعة مجموعة من أتباعه.

وأكد الخط الساخن لوزارة الأوقاف، أن الوزارة مسؤولة عن المساجد وملحقاتها، وأنها لن تسمح بفتح أي مسجد، وبخصوص إقامته للصلاة في منزله سيتم إبلاغ الجهات المسؤولة في محافظة الدقهلية بتلك المخالفة للتحقيق في هذا الشأن.

العدوي ألقى خطبة بعنوان "القرآن شفاء"، كما قام ببثها عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، داعيا ذرية آدم للعودة إلى ربهم وألا يخالفوا أوامر الله وألا يحكموا شرعا غير شرع الله ويمنعوا الخمر والزنا والربا، مؤكدا أن بسبب الظلم وصدهم عن سبيل الله تم منع الطيبات، فتلك أسباب الأمراض والأوبئة.

يذكر أن العدوي هاجم من قبل قرارات تعليق صلاة الجماعة والجمع، واتهم متخذي القرار بالعلمانية، داعيا لعدم الاستماع لقرار تعليق صلاة الجماعة

وأكد رئيس غرفة العمليات، اليوم على ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا في أثناء رفع الأذان، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.

مشيرا إلى أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأن الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.