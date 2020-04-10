عاجل.. ترامب: سنعلن موقفنا من منظمة الصحة العالمية الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تقوم حاليا على إنتاج أجهزة للتنفس والتي من شأنها تحقيق اكتفاء ذاتي بالولايات المتحدة الأمريكية مع مساعده باقي الدول التي هي بحاجة إليها مستقبلا.

وأضاف "ترامب" خلال مؤتمره الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة كورونا والمقام في واشنطن، أن أمريكا لم تصل للذروة وتشهد مؤشرات استقرار في الإصابات والوفيات بكورونا، موضحا أنه سيتم الإعلان عن موقف بلاده من منظمة الصحة العالمية الأسبوع المقبل.

وأكد أن تحقيق بلاده لنجاحات متتالية في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا لا تعني التراجع عن الإجراءات الصارمة المتخذه حيال ذلك، مشيرا إلى أن المكسيك ملتزمة بخفض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا.