نقيب الصحفيين: بدء الإجراءات الأخيرة لإنهاء أزمة التأمينات والمعاشات

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه استكمالًا للوعود التي قطعها والجهود المبذولة من أجل حل مشكلات التأمينات والمعاشات للزميلات والزملاء أعضاء النقابة، من كل الصحف المغلقة والمتوقفة أو المفصولين والمستقيلين منها، فقد جرى التواصل مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لإيجاد حلول قانونية فورية ونهائية، لكل حالات الصحفيين على تنوعها.

وأوضح رشوان في بيان له، أن هذه الاتصالات، أسفرت عن بدء اجتماعات مكثفة بين الوزارة والنقابة، بإشراف مباشر من الوزيرة والنقيب، أسفرت حتى الآن عن بدايات مبشرة للغاية للحلول القانونية النهائية المرجوة.

وأكد نقيب الصحفيين، على أنه في غضون فترة قصيرة سيتم إعلام كل الزميلات والزملاء أعضاء النقابة المعنيين بأزمة التأمينات والمعاشات، خصوصا صحفيي الصحف الحزبية المغلقة، بتفاصيل حل مشكلة كل منهم للبدء فورا في الإجراءات القانونية النهائية للحل، بما ينهي سنوات معاناتهم الطويلة بسببها.