خليك في البيت.. ابعت شكوتك لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلكترونيا

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على تقديم النصائح للمواطنين لاستخدام مرفق الكهرباء عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع فيسبوك.

وفى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يدعو الجهاز المواطنين الالتزام بمنازلهم وإرسال الشكاوى أو الاستفسارات على المنافذ الإلكترونية للجهاز لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهي كالاتي:

1- يمكن تقديم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

2- أو من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

3- كما يمكن تقديمها من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

خطوات حل الشكوى

- تقديم الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

- يفحص الجهاز الشكوى المقدمة والتأكد من مدى صحتها.

- على الفور، يتواصل الجهاز مع الشركة التابع لها مقدم الشكوى لمناقشة الأمر وحل المشكلة.

- تتخذ الشركة، التابع لها مقدم الشكوى، اللازم من الإجراءات لحل المشكلة.