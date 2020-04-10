إنهاء خدمة إمام وإلغاء ترخيص أخر لمخالفتها قرارات "الأوقاف" في دمياط

أنهت وزارة الأوقاف خدمة عاملين بمساجد الأوقاف خالفوا تعليمات الوزارة لقيامهما بفتح المساجد وإقامة الصلاة وهو ما يعد مخالفة صريحة لتعليمات الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وبناء على مذكرة مديرية أوقاف دمياط، والتي أفادت قيام عبد الهادي محمد عبد الهادي علي أبو النجا، إمام وخطيب مسجد سيدي وهيب الأنصاري بإدارة أوقاف فارسكور، بفرش سجاد أمام المسجد وإمامة الناس لصلاة الظهر وتم تحرير محضر رقم 1483لسنة 2020 إداري دمياط ضده ، وكذلك معاذ السيد عبد الباز خطيب مكافأة بأداء خطبة الجمعة، وإمامة الناس لصلاة الجمعة في البدروم الخاص بمنزله وتم تحرير محضر 2829/2020 إداري دمياط ضده ، هذا وقرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنهاء خدمة الإمام المذكور وقرر إلغاء ترخيص خطيب المكافأة.

وأكدت الوزارة إنهاء خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وشددت الوزارة على ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، وضرورة الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة لكونه واجب شرعي ووطني وإنساني كما أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .وشدد الوزير على إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة .