التنمية المحلية: تنفيذ 5 آلاف إزالة على التعديات منذ توجيهات الرئيس

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، تعمل على مكافحة التعديات على أراضي الدولة، منذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، الذى يقدمه الإعلامى حسام الحداد، أنه جرى تنفيذ 5 آلاف حالة إزالة منذ توجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن من بينها تعديات على أراضى الدولة والتعديات على أرض زراعية، بالإضافة إلى مخالفات البناء.

وأشار، إلى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، شدد على المحافظين على أن تكون الحملات وإزالة التعديات طوال ساعات اليوم، وعدم التقيد بأوقات الحظر فقط.

وشدد قاسم، على أن أى بناء لا يحصل على تصريح رخصة وبناء وإزالة، سيتعرض للإزالة فورًا، كما أن أى بناء مخالف سيجرا إزالته.

ولفت إلى أن هدم الفلل القديمة محل الدراسة: "إذا كانت ضمن التراث حيث أنه ليس من السهولة استخراج رخصة هدم فيلات".