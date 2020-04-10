سفارة الصين: القاهرة وبكين ستتغلبان على كورونا في أقرب وقت

أكد المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة جياو جينشيان، تضامن وتعاون وتكاتف مصر والصين حكومة وشعبا في العمل على مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، معربا عن يقينه بأن كلا البلدين سيتغلبان على الوباء في أقرب وقت ممكن، والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة في العالم أجمع.

وأضاف جينشيان، في تصريح صحفي اليوم، أنه لوحظ بعض القوى المعادية للصين في المجتمع الدولي تدعي مؤخرا أن بكين يجب عليها تحمّل المسؤولية عن تفشي كورونا المستجد وتطالبها بالتعويض.

وأوضح المتحدث الصيني، أن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تؤكدان أن كورونا المستجد هو عدو مشترك للبشرية وينبغي عدم وصم أي دولة بالوباء، معربتين عن تقديرهما لمساهمات الصين وتضحياتها الهائلة في مكافحة هذا الوباء العالمي.

وأشار جينشيان، إلى أن الصين كانت أول دولة أبلغت منظمة الصحة العالمية عن تفشي الوباء، ولكن هذا لا يعني أن منشأ "كوفيد 19"هو مدينة ووهان الصينية، مؤكدا أن الافتراء على الآخرين لا يستطيع القضاء على الوباء، حيث تستغل حاليا بعض القوى المعادية للصين موضوع كورونا المستجد لوصم الصين وتضليل الرأي العام من خلال اختلاق الشائعات وترويجها، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض التعاون الدولي وتهديد الثقة العالمية بخصوص مكافحة الفيروس المستجد، وإن هذا لن ينجح أبدا أي محاولة لتشويه صورة الصين وإلحاق الضرر بمصالحها.