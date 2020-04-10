لماذا خفضت الحكومة أسعار البنزين 25 قرشا فقط؟

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في لجنة التسعير التلقائي للوقود خفض أسعار البنزين والمازوت 25 قرشا، وهي بنسبة 3.9%.

وأوضح بيان اللجنة أن سبب خفض الأسعار بقيمة 25 قرشا هو الأوضاع التي تعاني منها الدولة والعالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا، وتأثيره بشكل كبير على اقتصاد الدول، كما أن الدولة تحتاج إلى إيرادات خاصة في الظروف الحالية، لذلك جاء الخفض بهذه النسبة.

ومن جانبه، قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن نسبة الخفض في أسعار المحروقات يصعب تقديرها إلا لمن لديه البيانات الأساسية الخاصة بعناصر التكلفة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللجنة قررت خفض الأسعار بنسبة أقل من الـ 10% بسبب وجود حجم من المخزون المتراكم منذ فترة ليست بالقصيرة، والتي تم شراء أسعار البنزين بها خلال شهري يناير وفبراير، التي كانت أسعار النفط بها 55 دولارا للبرميل.

وأوضح أنه في ظل انخفاض معدل الاستهلاك المحلي بسبب تقليل عدد العمالة في الدواوين وساعات الحظر التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا، فإن الخفص المتوقع لن يصل للحد الأقصي للخفض والذي يقدر بـ 10% وتم تخفيضه بنسبة 3.9% فقط التي قدرت بـ 25 قرشا فقط.

وتحدد وزارة البترول أسعار الوقود الجديدة وفقا لمعادلة تقوم بها لجنة التسعير التلقائي للوقود منها الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الدولار خلال فترة الثلاثة شهور الماضية بجانب تكلفة النقل والاستيراد وعمولة الشركات.

أعلنت وزارة البترول، اليوم، قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود، التي جاء قرارها بخفض أسعار الوقود 25 قرشا لجميع أنواع البنزين عن الأسعار التي جرى طرحها في بداية يناير الماضي.

انخفض سعر لتر بنزين 80 من 6.50 جنيه للتر، إلى 6.25 جنيه، وانخفض بنزين 92 من 7.75 جنيه للتر إلى 7.50 جنيه للتر، وبنزبن 95 انخفض من 8.75 جنيه للتر، إلى 8.50 جنيه.

وانخفض سعر طن المازوت للصناعة من 4250 جنيه للطن إلى 3900 جنيه