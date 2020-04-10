القبض على عامل وزوجته بتهمة سرقة أجهزة كهربائية

ألقت الأدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عامل وزوجته لاتهامهم بسرقة محل أدوات كهربائية بمنطقة دار السلام، وجرى ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (صاحب مصنع ملابس كائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية من داخل المخزن الخاص بالمصنع ملكه. جرى تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاملة بذات المصنع، وزوجها سائق).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب "المفتاح الأصلي" وقيامهما بارتكاب الواقعة عقب انصراف جميع العاملين والاستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن والاستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المسروقات واتهمهما بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.