ضبط 3 محطات وقود تتلاعب في عدادات تموين السيارات بأبو قرقاص

وجه اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومحطات الوقود وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، شنت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص حملة تموينية مكبرة، بالتعاون مع إدارة تموين أبوقرقاص، ومباحث التموين بالمركز، أسفرت عن ضبط 3 محطات وقود لتلاعبهم في كميات الوقود وعداد تموين السيارات .

وأوضح العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص، أنه تم تحرير محاضر لمحطات الوقود، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم جراء التلاعب، كما تم تحرير 16 محضر مخالفات على المخابز البلدية بالمركز، أثناء المرور عليهم لضبط الأسعار ومراقبتها، وجاءت المخالفات ما بين مخالفات نقص وزن ومواصفات وعدم إعطاء بون صرف وشهادات صحية، كما تم تحرير 3 محاضر تموينية متنوعة لمحلات تجارية بمركز أبوقرقاص.وقد اتخذت المحافظة عددا من الإجراءات الإحترازية، لضبط الأسواق ومنع تلاعب التجار بالمواطنين، واستغلال ما تمر به البلاد، للخروج بالوطن من هذه الأزمة.