القبض على عصابة تخصصت في خطف الأطفال بسوهاج

قررت النيابة العامة بسوهاج حبس عاملة و4 آخرين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في خطف الأطفال، واعترفت زعيمة العصابة بتفاصيل الجريمة وقررت أنها اختطفت الطفل بهدف الحصول على فدية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط عاملة وربة منزل، و3 آخرين، بعد ارتكابهم جريمة خطف طفل، 7 سنوات، لتتخلص من أزمتها المالية التي تمر بها، والذهاب به بعيدا عن قريتها كوم بدار بمدينة المنشاة بسوهاج، ومساومة أسرته لعلمهم بسفر والده إلى الخارج.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، ولم يمر 48 ساعة حتى ألقت مباحث سوهاج القبض على المتهمين بعد أن حرروا الطفل من تلقاء أنفسهم، قبل أن تصل إليهم القوات في مقر احتجاز الطفل بقرية الزوك القريبة من قرية الطفل المختطف.

بمواجهة زعيمة عصابة الخطف، اعترفت أنها هي من خططت للجريمة وتولى الباقين عملية خطف الطفل بدراجة نارية.

واعترف المتهمون بأنهم قبلوا تنفيذ الواقعة بعد أن طمأنتهم المتهمة، بأنهم لن ينكشف أمرهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.