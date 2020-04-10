جرائم زمن الكورونا.. قصة سايس حول "جراج" لمصنع كمامات

قررت النيابة العامة حبس صاحب جراج وآخرين لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في بيع المستلزمات الطبية وصناعة الكمامات، وتبين من التحريات الأولية أن المتهمين حولوا "جراج" إلى مصنع بدون ترخيص لصناعة المستلزمات الطبية والكمامات الطبية، مستغلين أزمة فيروس كورونا، وتحرر محضر وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وتلقى نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بورود معلومات تفيد بقيام بعض الأشخاص بإنشاء جراج كمصنع بمنطقة الدواجن بجوار كنيسة العذراء مريم لتصنيع الكمامات وتوزيعها على المحال والصيدليات.

تم تشكيل فريق بحث وبتقنين الإجراءات القانونية وتتبع خط سير المتهمين وباستخدام المصادر السرية تمت مداهمة المصنع وعثر بداخله على 70 من ماكينات الخياطة وأكثر من مليوني كمامة ورولات من الأقمشة مجهولة المصدر وبدل بلاستيكية وتم ضبط الجناة والتحفظ على المضبوطات وتعد تلك الحادثة هي الأكبر عددا منذ بداية انتشار فيروس الكورونا.

وبمواجهة المتهمين أمام العميد علاء بشندي رئيس العمليات بمديرية أمن القاهرة اعترفوا بارتكابهم للواقعة وإدارة مصنع بدون ترخيص، بالإضافة إلى التربح السريع وجني أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالفين.