  رئيس النواب المغربي: المهمة الأساسية اليوم هي مواجهة كورونا

طالب رئيس مجلس النواب المغربى الحبيب المالكي، البرلمانيين "أغلبية ومعارضة" بتنحية الخلافات السياسية جانبا، والالتفاف وراء الملك محمد السادس بهدف تجاوز آثار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المالكي، خلال افتتاح الدورة الربيعية، اليوم، إن "المهمة الأساسية اليوم هي مواجهة الفيروس المستجد وتداعياته"، مضيفا أن "هذا يعني وضع الاختلاف جانبا وتأجيل التدافع السياسي المشروع وتأجيل التقييم".

ودعا المالكي، إلى "مزيد من الالتفاف وراء الملك"، قائلا "رسالتي إلى الرأي العام والأطقم الطبية والمدنية والعسكرية والسلطات العمومية والأمن الوطني وأطفالنا وشبابنا بأن المرحلة هي لليقظة والانضباط والتضامن، والبقاء في بيوتنا، لأن عدونا، عدو البشرية، شرس ومواجهته تتطلب التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية واحترام قرارات وإجراءات السلطات العمومية التي تتوخى حماية المجتمع والحد من انتشار الوباء واحتواء عواقبه".

وأوضح المالكي، أن المطلوب في هذا الظرف الدقيق هو "المزيد من اليقظة والحزم من أجل ربح معركة القضاء على الجائحة"، داعيا إلى "الاستمرار في التعبئة من أجل الالتزام بالإجراءات التي تأمر بها السّلطات العمومية في مجالات السلامة والنظافة واحترام تعليمات البقاء في المنازل، والتحلي بروح العيش الجماعي والتكافل والتضامن".

وفي سياق متصل، وبخصوص حضور الجلسات، قرر المجلس أن يحضر رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية كإجراء احترازى؛ لمنع تفشى كورونا المستجد.