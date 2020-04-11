تفاصيل مقتل عجوز على يد زوجها بسبب مصروف البيت بالمنيا

"أنا قتلت مراتي عشرة عمري بسبب نرفزة".. بهذه الجملة اعترف مسن بتفاصيل التخلص من زوجته بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب مصروفات المنزل، وأضاف المتهم سددت لها عدة طعنات أسقطها جثة هامدة وجلست بجوارها، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من عمليات النجدة يتضمن بورود بلاغ من الأهالي بوقوع جريمة قتل بمدينة المنيا.

وكشفت التحريات قيام مسن بقتل زوجته "موظفة" باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات شديدة بينهما على مصروف المنزل، حيث تطورت المشاجرة إلى تعد بالسلاح الأبيض على الزوجة في وجهها ورقبتها.

وتم نقل جثة السيدة المتوفاة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.