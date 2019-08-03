اعتمدت مديرية أمن المنيا، الحركة الداخلية لرؤساء مباحث مراكز وأقسام الشرطة داخل المحافظة.

شملت الحركة استمرار المقدم عمرو حسن رئيسا لمباحث قسم شرطة المنيا، المقدم أحمد يسري رئيسا لمباحث مركز المنيا، الرائد أحمد لبيب رئيسا لمباحث شرق مركز سمالوط، الرائد الحسيني الشاروني رئيسا لمباحث غرب مركز سمالوط، والمقدم علاء جلال رئيسا لمباحث مركز ملوي.

وتولى المقدم أحمد الصفطي رئيسًا لمباحث ديرمواس، الرائد أحمد سامي رئيسا لمباحث مركز مطاي، الرائد عبدالرحمن شعبان رئيسًا لمباحث مركز بني مزار، الرائد أحمد درويش رئيسا لمباحث مركز العدوة، المقدم محمد عصمت رئيسا لمباحث مركز أبو قرقاص، والرائد أحمد الصاوي رئيسا لمباحث قسم شرطة ملوي.