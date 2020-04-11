  بعثة "الناتو" في كوسوفو تسجل أول إصابة بكورونا

أعلنت بعثة حلف شمال الأطلسي لحفظ السلام في كوسوفو، أمس الجمعة، أن أحد أفرادها في كوسوفو، ثبتت إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت البعثة إن "الأمر لن يكون له أي تأثير على عملها"، لافتة إلى أنه ثبتت اليوم إصابة أول حالة بالفيروس بين أفراد القوة التي يقودها الحلف في كوسوفو"، دون أن تدلي بتفاصيل عن جنسية المصاب، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

جدير بالذكر، أن للحلف قوات في كوسوفو قوامها 3500 فرد من بينهم 659 من الولايات المتحدة، فيما سجلت كوسوفو نحو 227 حالة إصابة بالوباء بينها 7 وفيات.