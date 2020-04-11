غراب: 118 مخالفة بناء منذ بداية الحظر الجزئي في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، كاشفا أنه تم رصد 118 حالة مخالفة منذ بداية حظر التجول الجزئي، وتمت إزالة 95 حالة منهم وجاري إزالة العدد المتبقي بشكل فوري.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن كل من خالف القانون وتعدى على أراضي الدولة سيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضده، شارحا أن المخالفات بالمحافظة كانت على شكل بروز مخالفة أدوار أو التعدي على أراضي الدولة، أو البناء عن أراضي زراعية.

وتابع أن المخالفين في الوقت الحالي لايتم التصالح معهم على الإطلاق، ويتم إزالتها فورا، مؤكدا على أن المحافظة بها 87% من أراضيها زراعية، مشددا على أن مديرية الزراعة وحماية الأراضي يتابعون التعديات على الأراضي الزراعية ويتخذون الإجراءات ضد المخالفين بشكل فوري وصارم وحازم.

وكشف غراب أنه يتم مصادرة معدات المقاول الذي يقوم بالبناء ويتم تحويله للنيابة، مثله مثل مالك العقار.

وأوضح أن مشكلات المحافظة في مواجة فيروس كورونا تتمثل في أسواق الأرياف، خصوصا أن المحافظة بها 300 سوق، وبعضها سويقات صغيرة يتم فضها، وبخلاف ذلك القرى والمواطنين ملتزمون ونشمع النوادي والقهاوي المخالفة.