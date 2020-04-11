المقاولون العرب: المهندس المدني اللي الرئيس سأل عليه كان فوق الكوبري

علق محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، على واقعة انتقاد الرئيس السيسي، أحد مواقع العمل الإنشائية، التابعة للشركة أول أمس الخميس، وسؤاله عن المهندس المدني المسؤول عن الموقع، بسبب عدم ارتداء العمال الكمامات.

وقال صلاح خلال مداخلة مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "مسيطرون سيطرة كاملة دلوقتي في كافة أنحاء الجمهورية، والمهندس المدني اللي الرئيس سأل عليه كان واقف فوق الكوبري، والسطح بيكون لمهندسي الطرق والدهانات والتشطيب من أسفل الكوبري، وملحقش ينزل من فوق، لأن الزيارة كانت سريعة ومفاجأة".

وأتم: "الزيارات من الرئيس تكررت كتير أوي وفي أيام الإجازات، وبتبقى 7 الصبح و7 ونص وساعات بالليل، في العاصمة الإدارية ومشروعات الكباري".