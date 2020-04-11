مواعيد تأجيلات المحاكم في ظل أزمة كورونا

اتجهت بعض مؤسسات الدولة لتعليق أعمالها منذ الإعلان عن جائحة فيروس كورونا، وانتشاره في دول العالم، لذلك اتخذت الهيئات القضائية، ووزارة العدل عدد من الإجراءات الاحترازية المهمة للحفاظ على سلامة المترددين على المحاكم بشكل يومى من الإصابة بفيروس كورونا، حيث قامت المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها لتأجيل الجلسات إداريا لمدة 15 يوما.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية مواعيد التأجيلات التي اتخذتها المحاكم باختلاف أنواعها حتى يتمكن للمحامين، والمتقاضين من معرفة مواعيد عمل المحاكم خلال شهر أبريل الجارى، وفقا لما نشرته النقابة العامة للمحامين.

جدول تأجيلات المحاكم

1-المحاكم الابتدائية.. تأجيل جميع جلسات إلى ما بعد يوم 16 أبريل.

2-محاكم الاستئناف..تأجيل الجلسات لمدة يوم 15 يوم تنتهى في 16 أبريل.

3-المحكمة الدستورية العليا.. تأجيل جلسة 4 أبريل إلى جلسة 9 مايو.

4-مجلس الدولة..تأجيل الجلسات إلى ما بعد يوم 15 أبريل.

5-المحاكم الاقتصادية تأجيل جميع الجلسات إلى ما بعد يوم 16 أبريل.

6-هيئة النيابة الإدارية تم تخفيض عدد العاملين وتأجيل التحقيقات لمدة 15 يوما.

7-النيابة العامة ألغت الفترة المسائية في جميع النيابات وخفضت أعداد العاملين.

8-جميع العمل الإدارى بالمحاكم باختلاف أنواعها سواء قيد دعوى جديدة أو استخراج أوراق أو شهادة من الجدول فهو متاح ومستمر.

9- الشهر العقاري تعليق العمل حتى ٢٣ أبريل.

10- الاستعلام عن الجلسات المؤجلة إداريا، فيمكن للمحامين والمواطنين الاستعلام عن الموعد الجديد من المحكمة.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها عدد من أجهزة الدولة للتعامل مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.