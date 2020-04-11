2 خفض و2 تثبيت.. 4 قرارات للجنة تسعير الوقود منذ بدايتها

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، اليوم، تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك، حيث انخفض سعر بنزين 95 وبنزين 92 وبنزين 80، بالإضافة إلى سعر طن المازوت، فيما لم تتغير باقي أسعار المنتجات البترولية، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباح اليوم السبت الموافق 11 أبريل 2020.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي البنزين 95 بسعر 8.50 جنيه للتر، والبنزين 92 بسعر 7.50 جنيه للتر، والبنزين 80 بسعر 6.25 جنيه للتر، كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.

وسبق قرار خفض أسعار البنزين الأخير، الذي سيطبق اليوم، 3 قرارات أخرى للجنة التسعير، منذ إطلاق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو 2019، كأن أولها بتخفيض أسعار الوقود أيضا، ثم قرارين متتاليين بتثبيت السعر.

وكانت الدولة أعلنت تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، على منتج بنزين 95 فقط، دون باقي المنتجات، ونشرت الجريدة الرسمية في أول يناير 2019، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، تضم ممثلي وزارتي البترول والمالية، والهيئة المصرية العامة للبترول.

وفي يوليو 2019، أعلنت الحكومة، إطلاق آلية تسعير تلقائية للوقود، تنفذ كل ثلاثة أشهر، تبدأ في شهر أكتوبر 2019، وكان ذلك بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، وأعلنت وزارة البترول، حينها، أن الآلية وسيلة لتحديد سعر بيع المنتجات البترولية بشكل تلقائي، بطريقة معادلة سعرية تتكون من أعباء التشغيل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار النفط الخام العالمية.

أول قرار للجنة التسعير خفض أسعار الوقود

أولى قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، جاء بخفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشا للتر، وعددا من المنتجات البترولية الأخرى، وأصبحت الأسعار الجديدة 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيها ليصبح بـ4250 جنيها.

تثبيت أسعار الوقود ثاني وثالث قرارات اللجنة

وفي ثاني قرار للجنة التسعير، والذي صدر في أكتوبر 2019، قررت اللجنة الخاصة تثبيت أسعار الوقود وعددا من المنتجات البترولية الأخرى.

وجاء القرار الثالث، في يناير 2020، كسابقه، وثبت، أيضا، سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة من أكتوبرإلى ديسمبر 2019، مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابلة ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال الفترة نفسها بنحو 2%.