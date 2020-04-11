طلال أبو غزالة: العولمة انتهت.. والاقتصاد العالمي سيشهد انكماشا كبيرا

قال رجل الأعمال الاردني طلال أبو غزالة، إنه حذر في عام 2017 من تعرض العالم للكساد وارتفاع الأسعار في عام 2020.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc": "هناك انكماش في الاقتصاد، وسيصبح كسادًا، ودرجة النمو في أوروبا تحت الصفر، وأمريكا دخلت هذا المأزق، ومن المتوقع أن يحدث انكماش بنحو 5% على الأقل في الاقتصاد الأمريكي، وهذا ينطبق على كل دول العالم".

وتابع: "العالم كله مقصر ويتحمل مسؤولية هذه الأزمة، ومراكز الأبحاث العالمية كانت تبحث عن اختراع الفيروسات بدلًا من اختراع مضاداتها، وعندما بدأت الأزمة لم يتعامل كأسرة واحدة ومرحلة العولمة انتهت، والأنظمة العالمية انهارت، وأمريكا لا تعترف بهذه الأنظمة وترامب قال هذا".

وواصل: "بدلًا من أن يتواصل العالم لحل الأزمة، أغلقت كل الدول حدودها، وأقول إن هذه الأزمة مستمرة حتى العام المقبل، ولن تنتهي قبل اختراع أجسام مضادة له".