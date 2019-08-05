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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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نصائح للتعامل مع الأضاحي للحفاظ على مياه الشرب

نصائح للتعامل مع الأضاحي للحفاظ على مياه الشرب

شيخ الأزهر يستقبل رئيس الطائفة الإنجلية لتهنئته بعيد الأضحى

شيخ الأزهر يستقبل رئيس الطائفة الإنجلية لتهنئته بعيد الأضحى

أهالي المرضى من أمام "معهد الأورام": فوجئنا بالحادث و"الجلسات" تأجلت

أهالي المرضى من أمام "معهد الأورام": فوجئنا بالحادث و"الجلسات" تأجلت

السيد البدوي: إسقاط عضويتي انتقامي.. وسأقاضي كل من يحاول التشهير بي

السيد البدوي: إسقاط عضويتي انتقامي.. وسأقاضي كل من يحاول التشهير بي

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نصائح لتطهير الجسم من آثار نيكوتين السجائر

رئيس جامعة القاهرة يدعو لدعم معهد الأورام: "متسيبوش الغلابة للسرطان"

رئيس جامعة القاهرة يدعو لدعم معهد الأورام: "متسيبوش الغلابة للسرطان"

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سر فستان الزفاف في حادث معهد الأورام.. العروسة ذهبت للتعرف على جثتي والديها

سر فستان الزفاف في حادث معهد الأورام.. العروسة ذهبت للتعرف على جثتي والديها

على رأسهم صلاح ورمضان.. نجوم الفن والرياضة ينعون ضحايا معهد الأورام

على رأسهم صلاح ورمضان.. نجوم الفن والرياضة ينعون ضحايا معهد الأورام

والد أحد ضحايا حادث معهد الأورام: "كان رايح زفة والفرح تحول لميتم"

والد أحد ضحايا حادث معهد الأورام: "كان رايح زفة والفرح تحول لميتم"

"ميكروباص طايش وسيدة محترقة".. مشاركون في إخماد نيران "الأورام" يروون تفاصيل الحادث

"ميكروباص طايش وسيدة محترقة".. مشاركون في إخماد نيران "الأورام" يروون تفاصيل الحادث

كارت ذكى لمنع "تزويغ الطلبة" من مراكز"الدروس الخصوصية"

كارت ذكى لمنع "تزويغ الطلبة" من مراكز"الدروس الخصوصية"

"حاولنا إنقاذ الضحايا".. رجال الإسعاف أمام مستشفى هرمل يتحدثون عن حادث معهد الأورام

"حاولنا إنقاذ الضحايا".. رجال الإسعاف أمام مستشفى هرمل يتحدثون عن حادث معهد الأورام

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