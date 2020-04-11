أحمد مراد: كتبت عما يحدث هذه الأيام في روايتي 1919

قال الروائي أحمد مراد، إنه لم يكن يتوقع أن يمر العالم بمثل هذه الحالة التي يمر بها هذه الأيام بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc": "رغم أنني كتبت عن هذا الحدث في رواية 1919 حيث كنت أتحدث عن الإنفلونزا الإسبانية، وكنت انظر له على أنه كالحرب العالمية الثانية، التي لن نشاهدها".

وتابع: "أتمنى ان يسجل الناس إحساسهم في هذه الأيام لانها لحظة فريدة، وكل الصعاب التي مرينا بها في هذه التجربة ستجعلنا نتغير، ويجب أن نتأمل وأن نراجع أنفسنا بشكل جيد".

وحول أبرز الأشياء التي حدثت معه في وقت الحظر، قال مراد: "القعدة مع الولاد ليهم تأثير تاني خالص، بقيت أتفرج على المرحلة اللي أنا مش موجود معاهم فيها، على عكس قبل مرحلة كورونا مكنتش بشوفهم كتير".