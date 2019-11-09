فند الروائي أحمد مراد، اتهامه بالإساءة إلى الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، مشددًا على أن تصريحاته في هذا الخصوص اجتزئت من سياقها.

وقال مراد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، إنه حضر معرض الكتاب في إمارة الشارقة الإماراتية، وأطلق تصريحاته، في جلسة حضرتها النجمة ليلى علوي، والفنان عابد فهد، حيث وجه له سؤالًا، من مدير الجلسة، عن دور الشخص الذي يقوم بالمعالجة الدرامية.

وأضاف: "قلت إن دوره مهم جدًا، مش أقل من الكاتب الأساسي، ويحول أي نص روائي ثابت لنص متحرك، وده فن كامل، وشرحت الموضوع ببساطة"، موضحًا، أنه أعطى حينها مثالا برواية السراب بنجيب محفوظ، "قلت إن مينفعش ننقل أحداث رواية زي دي حدثت في الأربعينات لأجيال في 2020 دون معالجة، وكان جنبي منتج هذه الرواية".

وتابع: "لازم يتم تحويلها بأسلوب جديد، فأقدر أختصر بعض الأحداث اللي كانت بطيئة شوية في الزمن ده، عشان أقدر أوفرها للجيل الجديد بسرعته، اللي بنعاني معاه النهاردة من إيقاعه الجيل السريع".

وأردف أنه فوجئ من اتهام جريدة "شهيرة" له بالإساءة لنجيب محفوظ، حيث زعمت أنه صرح بأن روايات الأديب العالمي الراحل لا تناسب هذا العصر: "حتى الناس اللي عاشوا بره مقروش الموضوع، ولا تصيبوا قومًا بجهالة، واتقال إني جاهل ولا أفقه شيء، ولم أقارن نفسي بنجيب محفوظ، ودايمًا بقول إنه أجمل حد حصل في تاريخ الكتابة هو نجيب محفوظ".

وأكد أنه لم يتعرض أبدًا لشخص الأديب الراحل، موضحًا: "هو روائي كبير جدًا، وكتب 30 رواية، وهو شخص لديه رؤية متكاملة لعالم الرواية كما قدم للأدب العربي جائزة نوبل، ودائمًا ما أضرب به المثل، هل أنا غبي أو ذكي أتناوله بالغلط؟".

وطالب مراد الجريدة الشهيرة، بحذف الموضوع: "شيلوا الموضوع بعد إذنكم، لأن الناس مبتفهمش، الناس بتزعل فقط، قامة زي أستاذ نجيب ساويرس يدخل يشتمني ليه دون تحري الدقة، هل ده سليم؟ ده شيء مخزي جدًا، ولو الجريدة علمت أن التاريخ ده أساء لي، وأنا لم أسبب لهم أي ضرر، ليه يرفض يعدل الموضوع، وممكن يحدث الموضوع".

وواصل: "أنا مستاء جدًا، لأن في الآخر أنا لي قارئ، ودي تهز ثقة قرائي في تكويني، أنا مش بتكلم في السياسة، وبكتب الرواية وأروح".

وصبت مواقع التواصل الاجتماعي غضبها على الروائي أحمد مراد بعد حديثه عن نجيب محفوظ بفعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 38.