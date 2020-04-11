مركز أسوان للقلب: بدأنا اتخاذ التدابير الوقائية لكورونا من يناير الماضي

قال الدكتور محمد زكريا، مدير مركز أسوان للقلب بمؤسسة مجدي يعقوب، إن المركز قد بدأ في اتخاذ التدابير والإجرائات الاحترازية الأولية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ بداية شهر يناير الماضي، غير أنه وبعدما شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإجرائات الوقائية، شددنا الإجراءات أيضا داخل المركز.

وأضاف "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "mbc مصر"، أمس، أن المركز يفحص زائريه ومرضاه بشكل متكرر ويومي ومن خلال تلك الفحوصات اكتشفت حالة لوالدة مريض محتجز بالرعاية المركزة منذ فترة وجرى إرسال بياناتها لوزارة الصحة والسكان، موضحا أنه وعلى إثر ذلك فحصت الوزارة المخالطين للأم المصابة وأثبتت التحاليل إيجابية الإصابة بفيروس "كوفيد 19"، بينما جائت تحاليل العاملين جميعها سلبية.

وأكد مدير مركز أسوان للقلب بمؤسسة مجدي يعقوب أنه لم يتم العثور على أي من المصابين بين الفريق الطبي أو المرضى المتواجدين بالمستشفي حتى الآن، غير أنه ومن المتوقع إصابة أي منهم بالفيروس الذي تحول إلى وباء أنتشر بالعالم كله.