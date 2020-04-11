صحيفة كويتية: 6700 مصري في 11 مدرسة إيواء استعدادا لترحيلهم

قالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن نحو 520 مصريا توافدوا، أمس، على المركز الذي خصصته وزارة الداخلية الكويتية، لاستقبال المخالفين لقانون الإقامة الكويتي، من أجل ترحيلهم خارج البلاد، والاستفادة من قرار المغادرة دون دفع غرامات.

وذكرت الصحيفة الكويتية، أن المركز استقبل نحو 460 رجلا مصريا و60 امرأة، ليصل عدد المخالفين من المصريين إلى ما يقرب من 6700 مصري، موزعين على 11 مدرسة إيواء.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية كل من لم يستفد من مهلة الأيام الخمسة من المصريين المخالفين لمراجعة مقر مخالفي الإقامة بتاريخ 26 من شهر أبريل الجاري، عقب الانتهاء من الجنسيات الأخرى، التي جرى تخصيص مواعيد خاصة مسبقة لإنهاء إجراءات سفرهم، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين الكويت ومصر لترتيب عمليات سفر المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدهم.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها تسعى لنقل جميع المخالفين الموجودين في مقرات الإيواء بالمدارس إلى مقر جديد في منطقة العبدلي بعد تخصيص محجر خاص لرعايا الدول.

وكان مجلس الوزراء الكويتي كلّف إدارة الطيران المدني الكويتية، بتعميم السماح لجميع شركات الطيران بتسيير رحلات جوية، من أجل تسهيل سفر المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وأكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، أن مجلس الوزراء الكويتي كلّف الفرق المتخصصة والجهات باستكمال المتطلبات اللازمة، لوضع الخطط التنفيذية، للتعامل مع حالة إعلان حظر التجوال الشامل في كل المناطق.

وأشار إلى أن الحكومة قررت إلزام شركات النظافة والحراسة ومثيلاتها العاملة في الأجهزة الحكومية، بتسديد أجور العمال لديها ومراعاة أحوالها المعيشية، وتوفير الحدود الدنيا للمستوى المقبول للمعيشة، مؤكدا أن مجلس الوزراء الكويتي بحث خطة إجلاء المواطنين في الخارج، وستحدد تواريخ عودتهم في ضوء الترتيبات الصحية السليمة.