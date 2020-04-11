أديب يناشد البنوك بتوفير كمامات للمتعاملين: على قلبكم فلوس "أد كدا"

قال الإعلامي عمرو أديب إن بعض البنوك تشهد زحاما كبيرا لأسباب مختلفة وهناك بعض البنوك طالبت المواطنين الدخول بالكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، واستجاب المواطنين لذلك، ولكن "الناس بتدخل بالكمامة وهما خارجين بيقلعوها ويدوها لزميالهم.. مساء الفل ياباشا كماماتك".

وناشد عمرو أديب، خلال حديثه ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، البنوك بتوفير الكمامات للمواطنين: "اصرف يا أخي.. على قلبكو فلوس أد كدا.. إدوا للناس كمامة وهي داخلة.. أنت قررت الناس تدخل بكمامة.. أصرف يا أخي.. في أشياء متنفعش.. بطلب من البنوك المصرية بما إن الدنيا زحمة.. بنوك القطاع العام اللي عليها زحمة.. هتصرفوا كام في الكمامات كل يوم.. دي بلد الكمامات.. مصر هي التي تصدر الكمامات للعالم.. هاتوا الكمامات القماش والكحول".