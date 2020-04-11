عمرو أديب عن التزاحم: حد يلعب مع الأسد؟ أنتم بتجربوا الفيروس؟

شدد الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، امس، على أهمية أن يتبع المواطنون الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد أديب أن مصر هي أعلى نسبة معدل وفيات في العالم، إذا ما نُسبت أعداد الوفيات إلى أعداد المصابين: "الزحمة ملهاش لازمة، الزحمة دي ملهاش معنى، حد يلعب مع الأسد؟! الناس مكنتش بتتجمع كده في الأيام العادية، انتو بتجربوا الفيروس؟!".

وقال أديب: "الناس بتطمن وأنا شغلتي إنك متطمنش، الناس بيجيلها حالة من حالات إن الدنيا ماشية في الشارع، لكن أنا لازم أقول إن في مشكلة وإن الفيروس قاتل، ومينفعش نعمل أفراح الصبح وجنازات كبيرة".

واستنكر الإعلامي عمرو أديب، ما أطلق عليه البعض "نظرية المؤامرة"، موضحا: "أمريكا بيموت فيها 2000 شخص في اليوم، ولو عاوزين يجمعوا 2000 واحد ويقتلوهم بالرصاص مش هيعرفوا، ده إيه؟! فوتوشوب؟".