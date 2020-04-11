stay at home يجعل سوق الألعاب الإلكترونية الحصان الرابح في أزمة كورونا

وسط ركود حركة البيع والشراء في الأسواق، وحالة الخمول التي أصابت الأنشطة التجارية في المجتمعات المختلفة، انتعش سوق الألعاب الإلكترونية سواء المجانية أوالمدفوعة من خلال تطبيقات المحمول، أو "البلاي ستيشن" أو حتى الحاسوب الشخصي، وهو ما رجحه البعض أن يكون ذلك نتيجة بقاء الملايين في المنزل من مختلف الفئات العمرية المختلفة، وهو ما تتبعه الكثير من الشعوب المختلفة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

شراء 4.3 مليون لعبة إلكترونية في 7 أيام فقط

وبحسب موقع "جيمز اندستري دوت باز" فإن هناك 4.3 مليون لعبة إلكترونية بيعت في الأسبوع قبل الأخير من شهر مارس الماضي، بزيادة 63% عن الأسبوع السابق، وهو ما جعل سوق الألعاب الإلكترونية هو الحصان الرابح في أزمة كورونا.

وتقول شركة "ميدي إيه" للبحوث، إن إجراءات الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، التي أدت إلى بقاء الملايين في بيوتهم، ووفرت وقتا إضافيا لكثيرين، غالبا ما يقضونه أمام الألعاب الإلكترونية.

وتضيف الشركة أنه في ظل الأوضاع الحالية فإنه يتوفر لمن يعملون من البيت وقت فراغ إضافي بنسبة 15%، كان يستهلك في المواصلات للعمل ولقاء الأصدقاء، فأصبح القدر الأكبر من وقت الفراغ الإضافي هذا يستخدم غالبا في استخدام ألعاب الكمبيوتر.

من ناحية أخرى، كشفت شركات الاتصالات الإيطالية عن زيادة كبيرة في استخدام الإيطاليين للإنترنت، خلال الأيام الأخيرة، بسبب اضطرارهم إلى البقاء في منازلهم لساعات طويلة، على خلفية القرارات الحكومية الرامية إلى محاصرة فيروس كورونا المستجد، التي شملت فرض حجر صحي على مناطق واسعة من البلاد، وأغلقت المطاعم والمدارس والمتاجر.

الإصدار الجديد من "كول أوف ديوتي" يجذب 6 ملايين مستخدم في 24 ساعة

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن لويجي جوبيتوسي الرئيس التنفيذي لشركة "تيليكوم إيتاليا" الإيطالية للاتصالات، القول: "سجلنا زيادة بأكثر من 70% بالدخول إلى الإنترنت عبر شبكة خطوط هواتفنا الأرضية، حيث كانت ألعاب الكومبيوتر عبر الإنترنت مثل (فورتنايت) صاحبة النصيب الأكبر من زيارات المستخدمين"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وذكر موقع "سي نت. كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أنه في حين تعتبر لعبة "فورتنايت: باتيل رويال" إحدى أشهر ألعاب الكومبيوتر في العالم، فإن شعبيتها قد زادت بصورة أكبر خلال الأيام الماضية مع قرارات العديد من حكومات العالم بإغلاق المدارس، وإلغاء الحفلات والعروض المسرحية، وحتى إغلاق مدن الترفيه مثل "ديزني لاند"، للحد من انتشار الفيروس.

وأكدت شركة "أكتيفيجن" المتخصصة في إنتاج الألعاب، ومن أشهرها "كول أوف ديوتي"، أن أحدث إصدارتها من لعبة "كول أوف ديوتي: وور أوف زون" التي أطلقت خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس، جذبت أكثر من 6 ملايين مستخدم خلال أول 24 ساعة من طرحها.