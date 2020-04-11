عمرو أديب: كورونا وباء مش حاجة قبيحة عشان نتمنر على الناس بيها

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لا يعيب المريض، وقال، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أمس: "دي مش حاجة أبيحة، أو نعاير حد بيها، أو نخاف منها، أو نتمنر بيها على الناس".

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن فيروس كورونا وباء، ولا يضاد الأخلاقيات العامة: "يجب احترام الأطباء والممرضات اللي في الصف الأول، والعالم كله بيقدم لهم كل التبجيل والاحترام". مشيرا إلى أن بعض الدول تعطي الأولوية للأطقم الطبية في الشراء عندما يذهبون إلى المحلات التجارية: "بيتعمل لهم تعظيم وتسهيل وتبجيل".