توصيات برلمانية لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية في ظل أزمة كورونا

رصدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، في تقريرها الرقابي عن أداء الحكومة في ضوء مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عددا من التوصيات المهمة بشأن التعامل مع ملف القمامة وتكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية ومحططات السكك الحديدية ومترو الانفاق.

التقرير يؤكد أهمية فصل النفيات الطبية وتطهيرها بالكحل

وطالب التقرير، الذي اشتمل على 12 ورقة عمل، بضرورة تكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية والتأكد من عملها بشكل جيد طبقا لمعايير البيئة. وتخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم هذة النفايات، وكذلك التنسيق بين وزارتي البيئة والصحة بتخصيص مفتشين للمرور على المستشفيات لمتابعة أعمال التداول والتخلص من المخلفات الطبية، وأهمية فصل النفيات الطبية عن المخلفات البلدية وتطهيرها باستخدام (الكلور/ الكحول) بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأكد التقرير البرلماني أن وزارتي البيئة والتنمية المحلية لديهما فرصة كبيرة في هذا الوقت للعمل على إزالة التراكمات التاريخية "والمتوالدة اليومية" التي تسبب أزمة في عدد كبير من المحافظات، مبينا إلى أن الجزء الأكبر من كميات القمامة تأتي دائما من المعاملات التجارية والخدمية، مثل المخلفات البلدية الناتجة عن المحال العامة والمطاعم، وعن المولات والفنادق، وبالتالي في ظل وجود حالة الغلق الجزئي أو الكلي لبعض هذه المحال، ترتب أثرا مهما و هو أن الكميات المتداولة يوميا من المخرجات انخفضت بشكل كبير جدا، الأمر الذي يمكن التعامل معه من خلال تشكيل مجموعات عمل في مجال نظافة الشوارع من الأتربة وإعادة تجميل الشوارع ودهان الأعمدة وكنس الأرصفة والرش بالمياه، وبالتالي تعيد لوحدات المحلية رونقها مرة أخري، وفي الوقت ذاته تنظف الشوارع وتعقيمها.

كما اشتملت توصيات التقرير على ضرورة دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي، وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الإغلاق المبكر للمحال، وتكثيف أعمال النظافة بشكل عام، ومنع تدخين النرجيلة (الشيشة) للشباب والقُصر، وإقامة الحفلات دون تراخيص، الأسواق العشوائية بأنواعها، المواقف العشوائية بأنواعها.

التقرير: يجب ضمان سلامة عمال النظافة ورفع الوعي البيئي

وشدد التقرير على ضرورة استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء، ومنها الطريق الدائري والمحاور، والتي لها اعتمادات مالية مسبقة لتطويرها، وبالتالي يمكن إنجازها على مستوى عموم المحافظات، لأن خطط تنفيذها كانت تعتمد علي أيام الإجازات بسبب الكثافات المرورية، وحاليا الشوارع شبه خالية، وكذلك تفعيل إرشادات خاصة بعمال النظافة لضمان السلامة البيئية لهم.

كما أوصى التقرير بضرورة رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المواد الغذائية، وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين، وذلك لتقليل المخلفات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.