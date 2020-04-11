ضبط 10 أطنان أمعاء ماشية منتهية الصلاحية بالبحيرة

هشام آمنة يشدد على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية

نفذت محافظة البحيرة حملات رقابية على الأسواق ومحلات الجزارة وأماكن تخزين المواد الغذائية، للتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشنت إدارة تموين كفر الدوار بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 10 أطنان من أمعاء الماشية "كِرشة" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 2 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وكذا ضبط أحد ثلاجات حفظ وتجميد اللحوم والأسماك، وبداخلها 3 أطنان سمك هورس ماكريل منتهية الصلاحية وغير صالحة.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف تلك الحملات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.