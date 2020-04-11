خط نجدة الطفل: نتلقى ألف اتصال يوميا.. كنا فاكرين كورونا هيهدي الناس

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، إنَّ الخط يتلقى بلاغات من أطفال وبالغين؛ متعلقة بأي عنف أو خطر عبر الخط الساخن 161000، مؤكّدًا أنَّهم يعملون طوال الأسبوع بما فيها أيام الإجازات والعطلات.

وأوضح مدير خط نجدة الطفل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أنَّ حالات العنف متكررة ولكنها ليست ظاهرة، مبينًا أنَّ المجلس القومي للطفولة والأمومة يقدم مبادرات وحملات لمكافحة العنف ضد الأطفال والتربية الإيجابية الصحيحة للأسر.

وأضاف أنَّه "إذا كان العنف الذي يتعرض له الطفل بسيط في شكل إساءة نفسية أو لفظية نقدم الحماية للطفل عن طريق الدعم النفسي للأسر والطفل، إما إذا وصل العنف ليشكل لدرجة من الجسامة ويصبح جريمة نلغ النيابة العامة باعتبارها جريمة يعاقب عليها وفق قانون العقوبات ونأهل الطفل نفسيًا وصحيًا".

وتابع: "للأسف رغم قرارات الدولة لمواجهة فيروس كورونا كنا فاكرين الوضع هيهدى مع الناس، لكن المكالمات اليومية تصل لـ1000 مكالمة، ونتلقى من 30 إلى 40 بلاغًا يوميًا رغم الظروف التي نمر بها حاليا"، لافتًا إلى أنَّهم يتلقون بلاغات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا.