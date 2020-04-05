تداعيات كورونا.. 32% نسبة ارتفاع جرائم العنف الأسري في إسطنبول

بعد استجابة المواطنين لدعوات البقاء في المنزل بتركيا في إطار مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، ارتفعت معدلات الجرائم المتعلقة بالعنف داخل الأسرة في إسطنبول.

وارتفعت نسبة الجرائم في إسطنبول 38.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما قلت جرائم مثل النشل والخطف والسرقة والقتل بنسبة 40 في المائة تقريباً.

وجاءت تلك البيانات وفقاً لما قدمته مديرية أمن أسطنبول، خلال فنرة انتشار وباء فيروس كورونا، فيما يتعلق بمعدلات الجريمة في المدينة.

وكان شهر مارس لعام 2019، قد شهد 1804 جرائم متعلقة بالعنف داخل الأسرة ليرتفع هذا الرقم خلال مارس الماضي إلى 2493 جريمة، بزيادة 38.2 في المائة.

بينما تشاهد يومياً 80.4 عائلة جريمة عنف، وكانت نسبة 99 في المائة من هذه الجرائم داخل المدينة.