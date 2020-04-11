190 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية طوكيو

أعلنت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مسجلة بذلك أعلى نسبة إصابة في اليوم الواحد لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو وصل إلى 1890 حالة حتى الآن، وسجلت طوكيو أمس الجمعة، 190 حالة إصابة بفيروس كورونا، و181 حالة أمس الأول الخميس، متجاوزة بذلك عدد الحالات التي جرى تسجيلها يوم الأربعاء والتي بلغت 144 حالة.

وتخضع طوكيو و6 مقاطعات أخرى في اليابان لحالة طوارئ في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا.