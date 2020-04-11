كلاكيت ثالث مرة.. طارق لطفي خارج منافسة رمضان 2020

لم يحالف الحظ الفنان طارق لطفي من أجل مشاركته ف دراما رمضان 2020، حيث توقف تصوير مسلسله الجديد "القاهرة كابول" مع المخرج حسام علي بسبب فيروس كورونا.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يضطر فيها "لطفي" لتأجيل العرض، ففي عام 2018 توقف عن تحضيرات مسلسله "تحت الصفر" مع المنتج تامر مرسي بسبب انشغاله بالسينما وتقديمه فيلم "122" مع المخرج ياسر الياسري.

والأمر ذاته تكرر في عام 2017، حيث كان من المقرر عرض مسلسله "بين عالمين" مع المخرج أحمد مدحت ضمن منافسة رمضان، إلا أن ضيق الوقت كان السبب وراء تاجيله، وتم عرضه بعد ذلك في أكتوبر الماضي.

يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول" يتناول ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي طارق لطفي الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة فتحي عبدالوهاب.

ويشارك لطفي بطولة العمل كل من حنان مطاوع، طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي.