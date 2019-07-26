وصل، مساء اليوم، طارق لطفي، وتامر هجرس إلي مسجد عمر مكرم بميدان التحرير لتقديم واجب العزاء في والدة الفنانة يسرا.

وتوفيت الراحلة سهيلة وهبي عمر، يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض وشيع جثمانها في نفس اليوم من مسجد السيدة نفيسة.