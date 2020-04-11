3 مأموريات لضبط الأب المتهم بتعذيب ابنته بمادة كاوية في الجيزة

تواصل قوات أمن الجيزة، البحث عن "الأب" المتهم بتعذيب طفلته، حرقا بمادة كاوية وضربا بشفرات حادة، نكايةً في والدتها التي طلقها، محدثاً بها إصابات متفرقة، وتعريض حياتها للخطر بمنطقة أبو النمرس، بعدما أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بضبطه واستجوابه.

وانطلقت 3 ماموريات من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، البحث عن المتهم في الأماكن التي يتردد عليها لضبطه، تنفيذا لقرار النيابة العامة.

كان مكتب النائب العام رصد واقعة تعدي الأب المتهم على ابنته، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت النيابة بتسليم الطفلة المجني عليها لوالدتها، وكلّفت خط نجدة الطفل التابع لمجلس الأمومة والطفولة، بفحص حالتها الاجتماعية وإيداع تقرير بها والتوصيات المناسبة، وجرى عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.