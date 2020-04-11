وسط غياب البابا.. "يوليوس" يصلي قداس "سبت لعازر" بوادي النطرون

ترأس الأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة والسكرتير المساعد للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قداس "سبت لعازر"، الذي أقيم بكنيسة التجلي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ولم يشارك البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في القداس الذي أذيع على القنوات الفضائية والصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رغم أنه سبق ونوه عن ترأس البابا لهذا القداس أمس.

وكانت الكنيسة أعلنت أنه بعد قرار إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، سيصلي البابا المناسبات الكنسية في أسبوع الآلام وعيد القيامة بدير الأنبا بيشوي، والذي بدأ أمس بترأس صلاة جمعة ختام الصوم الكبير.

و"سبت لعازر"، هو اليوم الذي شهد معجزة المسيح بإحياء "لعازر" من موته، وطبقا للمراجع التاريخية الكنسية، فإن المسيح أقام لعازر قبل يوم السبت الذى يسبق أسبوع الآلام بعدة أيام، طبقاً لما ورد فى الإنجيل، ولكن الكنيسة تفضِّل الاحتفال به قبل أسبوع الآلام ويوم أحد الشعانين مباشرة، حيث إنه بحسب الاعتقاد المسيحي، كانت إقامة لعازر السبب المباشر لاستقبال الجماهير الحافل للمسيح يوم الأحد، وكانت السبب المباشر لهياج رؤساء كهنة اليهود وإصرارهم على الإسراع بقتل المسيح بل وقتل «لعازر» أيضاً حتى لا يذهب الناس وراءه ويؤمنوا به.