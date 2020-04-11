من الغد ولمدة أسبوع.. الكنائس تكتفي بدق الأجراس بعد تعليق الصلوات

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن أجراس الكنائس ستُقرَع كالمعتاد في المناسبات الكنسية الرئيسية وكما هو متبع، خلال الفترة المقبلة، وهي على النحو التالي: "اعتبارا من الغد "أحد الشعانين" وحتى يوم الجمعة المقبل "الجمعة العظيمة"، ستدق الأجراس في السابعة صباحا والخامسة مساءا، فيما تدق ليلة عيد القيامة يوم السبت المقبل خلال الساعة الثامنة مساءًا والساعة 12 منتصف الليل".

وقالت الكنيسة، إن دق الناقوس في الأيام المذكورة، ليس لدعوة الأقباط للمجيء إلى الكنيسة، وإنما للتذكير بمواعيد الصلاة المعتادة.

وكانت الكنائس اتخذت عدة قرارات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد منها استمرار غلق الكنائس وتعليق الصلوات بما فيها صلوات الأسبوع المقدس الذي له مكانة كبيرة لدى الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يشمل "أسبوع الآلام وعيد القيامة".