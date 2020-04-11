من الغد ولمدة أسبوع.. الكنائس تكتفي بدق الأجراس بعد تعليق الصلوات
دق الناقوس للتذكير بمواعيد الصلاة المعتادة فقط.وليس دعوة للمجئ
كتب:
مصطفى رحومة:
01:01 م | السبت 11 أبريل 2020
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن أجراس الكنائس ستُقرَع كالمعتاد في المناسبات الكنسية الرئيسية وكما هو متبع، خلال الفترة المقبلة، وهي على النحو التالي: "اعتبارا من الغد "أحد الشعانين" وحتى يوم الجمعة المقبل "الجمعة العظيمة"، ستدق الأجراس في السابعة صباحا والخامسة مساءا، فيما تدق ليلة عيد القيامة يوم السبت المقبل خلال الساعة الثامنة مساءًا والساعة 12 منتصف الليل".
وقالت الكنيسة، إن دق الناقوس في الأيام المذكورة، ليس لدعوة الأقباط للمجيء إلى الكنيسة، وإنما للتذكير بمواعيد الصلاة المعتادة.
وكانت الكنائس اتخذت عدة قرارات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد منها استمرار غلق الكنائس وتعليق الصلوات بما فيها صلوات الأسبوع المقدس الذي له مكانة كبيرة لدى الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يشمل "أسبوع الآلام وعيد القيامة".