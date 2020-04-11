المنيا تسترد 200 فدان من الأراضي الزراعية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت أمس الجمعة 10 حالات تعد على مساحة 200 فدان و7 قراريط و18 سهما على أراضي زراعية، و27 حالة إزالات مباني على مساحة 2669 مترا.

أكد المحافظ، استمرار الحملات لتطبيق إحكام القانون والتصدي بكل حزم للمخالفين، وكل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

وكان المحافظ، تابع اليوم خلال جولة مفاجأة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بطريق المنيا الزاوية، التابع للوحدة المحلية لنزلة حسين بمنطقة شرق النيل.

كما قاد حملة مكبرة، نجحت في استرداد ألف فدان تقريباً لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي.