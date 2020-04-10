مراكز محافظة المنيا تزٌيل 75 حالة تعد على الأراضي الزراعية

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

وأعلن المحافظ أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت أمس الخميس 75 حالة، على مساحة 2 فدان و20 قيراط و13 سهم، على أراضي زراعية، و 42 حالة إزالات مباني على مساحة 6041 متر.

وأكد المحافظ، على استمرار الحملات لتطبيق القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وكان المحافظ قد تابع أمس خلال جولة مفاجأة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بطريق المنيا الزاوية، التابع للوحدة المحلية لنزلة حسين بمنطقة شرق النيل.كما قاد المحافظ حملة مكبرة، نجحت في استرداد ألف فدان تقريباً لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي، وهي أرض لم يتم تقديم أي طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهي عبارة عن أرض فضاء ليس بها أي مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدي عليها، مستغلين الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، بعد أن تم استردادها.