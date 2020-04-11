صدور كتاب "مغامرة لينين الرملي" لجرجس شكري عن دار الهلال

عن دار الهلال، صدر حديثًا كتاب "مغامرة لينين الرملي"، للشاعر جرجس شكري، حيث يتناول الكتاب سيرة الكاتب الراحل لينين الرملي، الذي رحل يوم 7 فبراير الماضي عن عنر يناهر 74 عامًا.

جرجس شكري، الذي يشغل منصب أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ذكر لـ"الوطن"، أن الكتاب يتناول حياة وأعمال لينين الرملي الكاتب المسرحي الذي غيّر مفهوم مسرح القطاع الخاص في سبعينيات القرن الماضي، وكيفية تأثيره في المجتمع، ما أدى لحصوله على جائزة الأمير كلاوس من هولندا.

وتابع، أن الكتاب يحاول قراءة شخصية هذا الكاتب عبر مراحل متعددة، سواء في المسرح التجاري، أو في مسرح الدولة، أو الفرقة الخاصة التى كونها مع زميله محمد صبحي، أو مع فرقته التى كونها بمفرده عام 2000 مع مجموعة من الهواة.

وأشار المؤلف إلى أن لينين الرملي كان يقرأ أحداث المجتمع المصري، ويطرح أسئلة اللحظة الراهنة، ولكن من خلال أسلوب كوميدي في دراما اجتماعية، ثم تطور الأمر إلى أسئلة وجودية، ثم إلى قضايا سياسية واضحة ومباشرة في مرحلة أخرى، ولكنه في كل الأحوال كان يعالج عبث الحياة والمآسي التى يعيشها الإنسان بالسخرية في قالب كوميدي.

ولفت "شكري" إلى أن لدى لينين ثمة وعي حاد بكل أحداث المجتمع المصري، فعلى سبيل المثال راح يحذر من سطوة الأجهزة الأمنية في مسرحية "اللهم اجعله خير"، ومن سطوة الماضي الذي أصبح الحاكم والمسيطر في "أهلاً يا بكوات"، ومن قبل ناقش الخرافة التى سيطرت على حياة المصريين في "عفريت لكل مواطن"، حيث بدأ مطلع التسعينيات يرصد الواقع المصري ويشارك دراميًا في الأحداث، وكان هذا واضحًا منذ أن بدأ يقدم عروضه في مسرح الدولة.

وأضاف: من خلال أعماله المسرحية يؤكد الكتاب على أن لينين الرملي ظاهرة وحالة نادرة في المسرح المصري، وحالة مختلفة لا تشبه سواها، فلا يمكن تصنيفه في خانة المسرح التجاري، أو حتى مسرح الدولة، ولا الفرق المستقلة، رغم أنه مارس كل أشكال المسرح في صيغه الإنتاجية لكنه احتفظ لنفسه بشخصية لا تمثل سوى لينين الرملي.