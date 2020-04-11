إصابة 20 شخصا من موظفي القصر الرئاسي الأفغاني بكورونا

أشارت وسائل إعلام أفغانية، إلى أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة 20 شخصا على الأقل من موظفي القصر الرئاسي في كابل بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وأكدت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أمس، أنها اطلعت على وثائق نصت على أن نتائج 20 من أصل 517 فحصا لكورونا خضع لها موظفو القصر الرئاسي جاءت إيجابية.

وسجلت في أفغانستان حتى الآن 18 وفاة و555 إصابة مؤكدة بكورونا، ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها، إن 10 فرق طبية شرعت منذ ذلك الحين في أخذ العينات من المسؤولين والموظفين الآخرين في القصر الرئاسي بغية الكشف عن نطاق انتشار العدوى فيه.

ولم تكشف القناة عما إذا كان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد خضع للفحص.