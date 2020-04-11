محافظ الجيزة يفتتح معرضا للخضر والفاكهة والسلع الغذائية بأسعار الجملة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص المحافظة على إقامة منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة بكافه الأحياء والمراكز والمدن، لزيادة المعروضات من المنتجات، ومواجهة جشع بعض التجار، خاصة في الفترة الحالية التي تمر بها الدولة في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهه تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لأكبر منفذ لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من السعر السوقي لها، وكذلك بعض المنتجات الرمضانية، والذي أقيم بمنطقة أرض المطاحن بشارع فيصل بحي بولاق الدكرور.

وأشار "راشد" إلى أن المحافظة بها أكثر من 300 منفذًا لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين بكافة الأحياء والمراكز والمدن، من خلال التعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية وسيارات شباب الخريجين ومديرية التموين بالجيزة والغرفه التجارية.

وقال إن المنفذ الذي اُفتتح اليوم سيظل متواجدًا بشكل شبه دائم خلال الفترة المقبلة لتوفير احتياجات المواطنين في شهر رمضان، لافتًا إلى أنه مزود بأماكن للتطهير والتعقيم وجيد التهوية، ويتم توزيع كمامات علي المواطنين المترددين علي السوق، مع وضع كراسي متباعدة لجلوس المواطنين عليها أثناء وزن المنتجات وتسليمها للمواطنين، لتحقيق التباعد الاجتماعي في ظل تطبيق المعايير الوقائية لمواجهه تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المعرض يخدم أهالي بولاق الدكرور والعمرانية والطالبية والهرم.

وأشاد المحافظ بالغرفه التجارية لما تقوم به من دور حيوي ومهم للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير احتياجاتهم بسعر مناسب، انطلاقًا من التعاون مع ممثلي القطاع الخاص، إضافة إلى قيامها بالتجهيزات اللازمة لإنشاء المعارض وظهورها بالشكل اللائق للمواطنين.

وحرص محافظ الجيزة على الاستماع إلى آراء المواطنين في السلع والمنتجات المعروضة، ومدى جودتها وأسعارها بالمقارنة بالسعر السوقي للسلع، معبرين عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه المعارض.

وأكد أن المخزون السلعي للمواد الغذائية يكفى لأكثر من 3 أشهر، وسيتم الدفع بحملات تموينية على مدار اليوم، وذلك لمنع استغلال بعض التجار.