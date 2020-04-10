محافظ الجيزة يقود حملات إزالة مخالفات البناء: "مش هسمح بأي تقصير"

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تواصل جهودها على مدار اليوم، لرصد أي أعمال بناء مخالف، والتعامل الفوري معها.

وقاد المحافظ، حملات الإزالة بأحياء جنوب الجيزة والهرم والعمرانية والطالبية، مشددا على عدم التهاون في إزالة المخالفات، قائلا: "مش هسمح بأي تقصير في إزالة المخالفات".

ووجه "راشد" باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة.

ووجه المحافظ، خلال متابعته الميدانية، بالتعامل الحازم مع مخالفات البناء الموجودة ما بين منطقتي المريوطية والمنصورية، والمطلة على الطريق الدائري.

رافق المحافظ خلال جولته أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.