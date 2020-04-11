ارتفاع عدد مصابي كورونا في قطر إلى 2728 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 216 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2728 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

عدد حالات الشفاء في البلاد بلغ 247 حالة

ولم تسجل السلطات القطرية، أي وفاة في آخر 24 ساعة، وأكدت وزارة الصحة القطرية، في بيان تعافي 20 شخصا من الوباء في اليوم الأخير، ما يرفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 247 حالة.

وتابعت الوزارة القطرية قائلة بأن السلطات الصحية أجرت فحوصات كشف لألفين و412 شخصا في آخر 24 ساعة، ما يرفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص إلى 47 ألفا و751 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وانتشر كورونا المستجد في المناطق الصناعية في قطر، في وقت أدى سوء بيئة العاملين وتردي الخدمات الصحية إلى تفاقم تفشي الوباء بين عمال منشآت كأس العالم.

وحذرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، في تقرير في وقت سابق، من أن العمال قد يتعرضون للترحيل في حال أبلغوا عن إصابتهم بالوباء، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.