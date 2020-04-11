الجزار يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد منطقة الأبراج الشاطئية، حيث يجري تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا، وجارٍ تنفيذ الدور الـ42 بأحد الأبراج، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات للواجهات، كما تم البدء فى تنفيذ 3 أبراج أخرى، ضمن المرحلة الثانية والتى تضم 10 أبراج شاطئية.

واطمأن الجزار، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات لضمان سلامة وصحة العاملين بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، سواء في مواقع العمل، أو المكاتب، أو أماكن مبيت وإقامة العمال، واستمرار العمل فى مختلف المواقع.

وأكد أنه سيتم الاستعانة بشركات مياه الشرب لتعقيم وتطهير المواقع بشكل دوري، والتنسيق مع شركات المقاولات لتوفير الكمامات والقفازات وغيرها من أدوات الحماية والوقاية للعاملين.

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، "كباري البواغيز" الجاري تنفيذها، ومنطقة البحيرات الشاطئية، حيث يجرى تنفيذ أعمال تكريك البحيرات، وفتح البواغيز.

كما تجول الجزار بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال.