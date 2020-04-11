وزير الاتصالات يُطمئن المواطنين: الإنترنت جيد ويستوعب زيادة الاستهلاك

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك استقرارا كبيرا في خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن شركات الاتصالات ضخت استثمارات كبيرة لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، مما انعكس ذلك على خدمات الإنترنت خلال الفترة الحالية، مشيرا الى أن العام الماضي شهد، مضاعفة سرعة الإنترنت 6 مرات ووصولها إلى 30 ميجا بيكسل بعد أن كان متوسط السرعة 5.6 ميجا.

وأضاف وزير الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ترتيب مصر كان في المركز الأربعين على قارة أفريقيا من بين 43 دولة، بينما الآن وصل ترتيب مصر إلى المركز الثالث من حيث متوسط سرعة الإنترنت على مستوى دول أفريقيا، مشيرا إلى "أننا نجني ثمار تطوير البنية التحتية حاليا في ظل قيام المواطنين بأداء اعمالهم من المنازل، إضافة الى تأدية طلابنا الامتحانات أيضا من المنازل".

وتابع: "مررنا باختبار حقيقي للبنية المعلوماتية، تمثل في امتحانات طلاب الثانوية، وهذه الامتحانات تمت تأديتها دون شكوى واحدة من الطلاب أول اولياء الأمور، مما يؤكد قوة وثبات النبة التحتية، والتي لن تتأثر خلال الفترة المقبلة بالضغط عليها".

يذكر أن مصر تقدمت 34 مركزا دفعة واحدة على موقع Speed test العالمي خلال ديسمبر 2019 فى متوسط سرعة الإنترنت الأرضي لتحتل بذلك المركز 97 بدلا من 131 فى نوفمبر من العام ذاته مسجلة 26.52 ميجابيت، فيما استثمرت الشركة المصرية للاتصالات نحو 43 مليار جنيه في تحديث شبكة بنيتها التحتية منذ عام 2014 منها 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.