أخبار البنوك.. ماذا تفعل حال رغبتك في عدم تأجيل أقساطك ببنك مصر؟

تفعيلًا لمبادرة البنك المركزي المصري تم تأجيل أقساط قروض التجزئة المصرفية وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومستحقات البطاقات الائتمانية الخاصة بالعملاء لمدة 6 أشهر، بداية من قسط مارس 2020 دون غرامات تأخير مع احتساب نفس العائد المطبق خلال فترة التأجيل، وحال رغبتكم في عدم تأجيل أقساط بنك مصر، يرجى اتباع التالي:

بالنسبة لعملاء البطاقات الائتمانية

الدخول عبر الرابط الإلكتروني: http://bit.ly/Postponing-credit-dues.

أو إرسال بريد إلكتروني يفيد عدم الرغبة في التأجيل: BMpaycards@banquemisr.com.

ويراعى تسجيل البيانات الخاصة بكم والتي تتمثل في: الاسم المطبوع على البطاقة، آخر 4 أرقام من رقم البطاقة الائتمانية من على اليمين، الرقم القومي، التليفون المحمول، البريد الإلكتروني.

بالنسبة لعملاء قروض التجزئة المصرفية

الدخول عبر الرابط الإلكتروني: http://bit.ly/postponing-Installments.

أو إرسال بريد إلكتروني يفيد عدم الرغبة في التأجيل: BMpayloans@banquemisr.com.

ويراعى تسجيل البيانات الخاصة بكم والتي تتمثل في: اسم العميل، البريد الإلكتروني، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، رقم الحساب أو الرقم التعريفي.

بالنسبة لعملاء قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الدخول عبر الرابط الإلكتروني: http://bit.ly/postponing-Installments.

أو إرسال بريد إلكتروني يفيد عدم الرغبة في التأجيل: BMpaySME@banquemisr.com.

ويراعى تسجيل البيانات الخاصة بكم والتي تتمثل في: اسم العميل، البريد الإلكتروني ، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، رقم الحساب أو الرقم التعريفي.

بالنسبة لعملاء المشروعات المتناهية الصغر

لن يتم تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 شهور إلا في حالة إبداء العميل رغبته في التأجيل، وذلك وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

بالنسبة لعملاء المشروعات الكبرى Corporate

إرسال بريد إليكتروني يفيد عدم الرغبة في التأجيل: BMpaycorporate@banquemisr.com.

مع مراعاة تسجيل البيانات الخاصة بكم والتي تتمثل في: اسم العميل، البريد الإلكتروني ، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، رقم الحساب أو الرقم التعريفي.

كما يمكنكم سداد مستحقات بطاقاتكم الائتمانية عبر خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي ATM نقداً، وفي حالة التعذر في التواصل مع البنك عبر الوسائل الموضحة أعلاه يمكنكم التواصل من خلال مركز الاتصال على رقم 19888 أو التوجه لفرعكم.